March 24 (Infostrada Sports) - Sony Ericsson Open men's singles second round results from Miami on Saturday (prefix denotes seeding, * new result) * 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 6-4 6-4 11-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Ivo Karlovic (Croatia) 7-5 6-4 12-Nicolas Almagro (Spain) beat David Goffin (Belgium) 6-4 6-2 8-Mardy Fish (U.S.) beat Frank Dancevic (Canada) 6-3 7-6(1) 28-Kevin Anderson (South Africa) beat Sam Querrey (U.S.) 6-3 6-7(3) 6-3 Albert Ramos (Spain) beat 15-Feliciano Lopez (Spain) 6-4 7-6(5) 3-Roger Federer (Switzerland) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-2 7-6(3) 27-Viktor Troicki (Serbia) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 4-6 6-1 6-4 23-Marin Cilic (Croatia) beat Igor Kunitsyn (Russia) 6-3 7-6(1) 30-Julien Benneteau (France) beat Benjamin Becker (Germany) 3-6 6-3 7-6(4) 14-Gael Monfils (France) beat Sergey Bubka Jr. (Ukraine) 6-4 6-4 31-Andy Roddick (U.S.) beat Gilles Muller (Luxembourg) 6-3 6-2 20-Fernando Verdasco (Spain) beat Bjoern Phau (Germany) 6-3 6-0 17-Richard Gasquet (France) beat Cedrik-Marcel Stebe (Germany) 6-3 6-7(6) 6-2 5-David Ferrer (Spain) beat Bernard Tomic (Australia) 6-4 6-4 21-Juan Monaco (Argentina) beat Lu Yen-hsun (Taiwan) 5-0 (Lu Yen-Hsun retired)