March 25 (Infostrada Sports) - Sony Ericsson Open men's singles third round results from Miami on Sunday (prefix denotes seeding, * new result) * 6-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat 32-Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-4 7-6(2) * 16-Kei Nishikori (Japan) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 6-4 6-2 * 13-Gilles Simon (France) beat 22-Juergen Melzer (Austria) 7-6(5) 6-4 4-Andy Murray (Britain) beat 26-Milos Raonic (Canada)WO Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat 7-Tomas Berdych (Czech Republic) 6-3 2-6 6-4 9-Janko Tipsarevic (Serbia) beat 18-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-4 5-7 6-2