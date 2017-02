March 27 (Infostrada Sports) - Sony Ericsson Open men's singles fourth round results from Miami on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result) * 5-David Ferrer (Spain) beat 11-Juan Martin Del Potro (Argentina) 6-3 6-3 21-Juan Monaco (Argentina) beat 31-Andy Roddick (U.S.) 7-5 6-0 6-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat 19-Florian Mayer (Germany) 6-3 6-2 4-Andy Murray (Britain) beat 13-Gilles Simon (France) 6-3 6-4 1-Novak Djokovic (Serbia) beat 17-Richard Gasquet (France) 7-5 6-3 8-Mardy Fish (U.S.) beat 12-Nicolas Almagro (Spain) 6-3 6-7(2) 6-3 2-Rafa Nadal (Spain) beat 16-Kei Nishikori (Japan) 6-4 6-4 9-Janko Tipsarevic (Serbia) beat Grigor Dimitrov (Bulgaria) 7-6(3) 6-2

