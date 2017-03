March 20 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Men's Singles Round 1 matches on Thursday Joao Sousa (Portugal) beat Pablo Carreno (Spain) 6-4 7-6(3) Donald Young (U.S.) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-2 6-2 Lleyton Hewitt (Australia) beat Robin Haase (Netherlands) 3-6 6-3 6-3 Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Bradley Klahn (U.S.) 1-6 6-1 6-4 Jarkko Nieminen (Finland) beat Bernard Tomic (Australia) 6-0 6-1 Ryan Harrison (U.S.) beat Federico Delbonis (Argentina) 6-2 6-4 Edouard Roger-Vasselin (France) beat Igor Sijsling (Netherlands) 3-6 6-3 7-6(3) Lukas Lacko (Slovakia) beat Kenny De Schepper (France) 6-4 6-4 Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-1 3-1 (Kukushkin retired) Denis Istomin (Uzbekistan) beat Nicolas Mahut (France) 7-6(8) 7-6(2) Aljaz Bedene (Slovenia) beat Jimmy Wang (Taiwan) 1-6 6-2 6-4 Daniel Gimeno-Traver (Spain) beat Karen Khachanov (Russia) 6-7(8) 6-1 6-1 Stephane Robert (France) beat Alex Bogomolov Jr (Russia) 7-5 6-4 Jack Sock (U.S.) beat Guido Pella (Argentina) 6-3 6-4