March 23 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Men's Singles Round 1 matches on Wednesday Vasek Pospisil (Canada) beat Diego Schwartzman (Argentina) 2-6 6-3 7-6(4) Yoshihito Nishioka (Japan) beat Jared Donaldson (U.S.) 6-3 6-4 Albert Ramos (Spain) beat Alejandro Gonzalez (Colombia) 5-7 6-2 7-6(3) Mikhail Youzhny (Russia) beat Ernests Gulbis (Latvia) 6-4 6-2 Marcel Granollers (Spain) beat Bjorn Fratangelo (U.S.) 6-3 7-5 Samuel Groth (Australia) beat Victor Estrella (Dominican Republic) 6-3 6-2 Fernando Verdasco (Spain) beat Gilles Muller (Luxembourg) 7-6(2) 6-3 Dusan Lajovic (Serbia) beat Dennis Novikov (U.S.) 6-1 7-6(5) Lucas Pouille (France) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 7-5 6-3 Kyle Edmund (Britain) beat Jiri Vesely (Czech Republic) 6-4 5-7 7-6(6) Alexander Zverev (Germany) beat Michael Mmoh (U.S.) 7-6(3) 7-6(4) Rajeev Ram (U.S.) beat Evgeny Donskoy (Russia) 7-5 7-6(7) Inigo Cervantes (Spain) beat Andrey Rublev (Russia) 6-4 6-2