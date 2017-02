March 25 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Men's Singles Round 2 matches on Friday 25-Joao Sousa (Portugal) beat Vasek Pospisil (Canada) 6-7(1) 7-6(5) 6-2 Fernando Verdasco (Spain) beat 28-Jeremy Chardy (France) 6-4 6-4 Horacio Zeballos (Argentina) beat Juan Martin Del Potro (Argentina) 6-4 6-4 20-Benoit Paire (France) beat Mikhail Youzhny (Russia) 6-3 6-4 15-David Goffin (Belgium) beat Marcel Granollers (Spain) 6-4 6-4 18-Gilles Simon (France) beat Juan Monaco (Argentina) 7-5 6-1 8-David Ferrer (Spain) beat Taylor Fritz (U.S.) 7-6(6) 6-1 Yoshihito Nishioka (Japan) beat 21-Feliciano Lopez (Spain) 6-4 6-4 Lucas Pouille (France) beat 32-Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-2 6-4 14-Dominic Thiem (Austria) beat Samuel Groth (Australia) 7-5 6-2 11-Marin Cilic (Croatia) beat Dusan Lajovic (Serbia) 6-4 6-1 7-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Rajeev Ram (U.S.) walkover 31-Steve Johnson (U.S.) beat Alexander Zverev (Germany) 7-6(9) 7-6(3) 19-Viktor Troicki (Serbia) beat Inigo Cervantes (Spain) 6-7(6) 7-6(9) 7-6(3)