March 27 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Men's Singles Round 2 matches on Saturday 2-Andy Murray (Britain) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 6-3 7-5 26-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Federico Delbonis (Argentina) 7-6(8) 4-6 6-4 24-Nick Kyrgios (Australia) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 6-2 6-1 23-Pablo Cuevas (Uruguay) beat John Millman (Australia) 7-5 6-4 Mikhail Kukushkin (Russia) beat 30-Thomaz Bellucci (Brazil) 5-7 6-3 0-0 (Bellucci retired) Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat 5-Rafa Nadal (Spain) 2-6 6-4 3-0 (Nadal retired) 16-Gael Monfils (France) beat Tatsuma Ito (Japan) 6-3 6-2 Andrey Kuznetsov (Russia) beat 4-Stanislas Wawrinka (Switzerland) 6-4 6-3 22-Jack Sock (U.S.) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-2 3-2 (Stakhovsky retired) 12-Milos Raonic (Canada) beat Denis Kudla (U.S.) 7-6(4) 6-4 6-Kei Nishikori (Japan) beat Pierre-Hugues Herbert (France) 6-2 7-6(4) 27-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Andreas Seppi (Italy) 6-4 6-4 9-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-3 6-1 Adrian Mannarino (France) beat 29-Sam Querrey (U.S.) 6-7(5) 6-2 6-4 Tim Smyczek (U.S.) beat 13-John Isner (U.S.) 6-2 2-6 7-6(5) 17-Roberto Bautista (Spain) beat Aljaz Bedene (Britain) 7-5 2-2 (Bedene retired)