UPDATE 3-Tennis-Nottingham Open women's singles round 2 results

June 14 (Gracenote) - Results from the Nottingham Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Kurumi Nara (Japan) 6-3 6-2 Kristie Ahn (U.S.) beat Magda Linette (Poland) 6-3 6-1 Ashleigh Barty (Australia) beat Jana Fett (Croatia) 6-2 6-1 Donna Vekic (Croatia) beat Julia Boserup (U.S.) 6-3 6-4