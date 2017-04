UPDATE 4-Tennis-Biel/Bienne Open women's singles results

April 12 (Gracenote) - Results from the Biel/Bienne Open Women's Singles matches on Wednesday Round 2 7-Julia Goerges (Germany) beat Oceane Dodin (France) 6-4 6-3 Kristyna Pliskova (Czech Republic) beat Donna Vekic (Croatia) 6-1 6-2 Elise Mertens (Belgium) beat Mona Barthel (Germany) 6-2 6-4 Anett Kontaveit (Estonia) beat Evgeniya Rodina (Russia) 6-3 6-2 Round 1 2-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Julia Boserup (U.S.) 6-1 6-2