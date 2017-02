April 16 (Infostrada Sports) - Results from the Monte Carlo Masters men's singles first round matches on Monday (prefix denotes seeding, * new result). * Julien Benneteau (France) beat Marcel Granollers (Spain) 6-3 3-6 6-2 * 16-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Juan Ignacio Chela (Argentina) 6-2 6-2 * Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Guillaume Rufin (France) 6-4 6-4 * Jarkko Nieminen (Finland) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 6-3 7-6(3) 13-Fernando Verdasco (Spain) beat Olivier Rochus (Belgium) 4-6 6-2 7-5 Bernard Tomic (Australia) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 6-4 6-3 Juergen Melzer (Austria) beat Lukasz Kubot (Poland) 6-2 7-5 Paul-Henri Mathieu (France) beat Donald Young (U.S.) 6-0 6-1