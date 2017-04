Feb 5 (Infostrada Sports) - Results from the Montpellier International Men's Singles Quarterfinal matches on Friday Dustin Brown (Germany) beat Ruben Bemelmans (Belgium) 6-3 6-3 1-Richard Gasquet (France) beat 8-Marcos Baghdatis (Cyprus) 6-4 6-4 Paul-Henri Mathieu (France) beat John Millman (Australia) 7-6(5) 5-7 6-3 Alexander Zverev (Germany) beat Michael Berrer (Germany) 6-7(2) 6-2 7-5