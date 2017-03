Aug 10 (Infostrada Sports) - Results from the Montreal Masters Men's Singles Round 1 matches on Monday Bernard Tomic (Australia) beat Joao Sousa (Portugal) 6-3 6-3 Leonardo Mayer (Argentina) beat Chung Hyeon (South Korea) 6-3 6-4 Tommy Robredo (Spain) beat Feliciano Lopez (Spain) 6-3 3-6 6-3 Ivo Karlovic (Croatia) beat Jerzy Janowicz (Poland) 6-4 7-6(6) Thomaz Bellucci (Brazil) beat Pablo Cuevas (Uruguay) 7-6(4) 4-6 7-6(4) Sergiy Stakhovsky (Ukraine) beat Filip Peliwo (Canada) 6-1 5-7 6-2 9-Gilles Simon (France) beat Andreas Seppi (Italy) 6-2 6-4 Sam Querrey (U.S.) beat Martin Klizan (Slovakia) 6-3 6-3 Donald Young (U.S.) beat Denis Kudla (U.S.) 6-3 6-4