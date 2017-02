UPDATE 1-Tennis-Davis Cup world group round 1 Japan v France result

Feb 5 (Gracenote) - Result from the Davis Cup World Group Round 1 match between Japan and France on Saturday 6-France beat Japan 4-1 On Sunday Yasutaka Uchiyama (Japan) beat Pierre-Hugues Herbert (France) 6-4 6-4 Nicolas Mahut (France) beat Yoshihito Nishioka (Japan) 6-1 1-1 (Nishioka retired) Ret. On Saturday Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (France) beat Yuichi Sugita/Yasutaka Uchiyama (Japan) 6-3 6-4 6-4 On Friday Gilles Simon (France) be