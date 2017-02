July 10 (Infostrada Sports) - Results from the Newport International Men's Singles Round 1 matches on Monday 6-Ryan Harrison (U.S.) beat Ruben Bemelmans (Belgium) 7-6(8) 6-7(5) 7-5 Michael Russell (U.S.) beat 7-Donald Young (U.S.) 1-6 6-1 6-4 Olivier Rochus (Belgium) beat Go Soeda (Japan) 6-4 3-6 6-3 Dudi Sela (Israel) beat Frank Dancevic (Canada) 6-0 6-2 Nicolas Mahut (France) beat Marco Chiudinelli (Switzerland) 6-0 7-6(2) Jack Sock (U.S.) beat Igor Kunitsyn (Russia) 7-5 1-6 6-4