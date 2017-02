July 10 (Infostrada Sports) - Results from the Newport International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Lleyton Hewitt (Australia) beat Vasek Pospisil (Canada) 6-1 6-1 Jesse Levine (U.S.) beat Marinko Matosevic (Australia) 6-2 7-6(8) 1-John Isner (U.S.) beat Sergey Bubka Jr. (Ukraine) 7-6(3) 4-6 6-3 Rajeev Ram (U.S.) beat Grega Zemlja (Slovenia) 6-3 6-1 Izak Van der Merwe (South Africa) beat 8-Gilles Muller (Luxembourg) 7-6(5) 6-7(3) 6-4 3-Milos Raonic (Canada) beat Matthew Ebden (Australia) 3-6 6-3 7-5 Tim Smyczek (U.S.) beat 4-Denis Istomin (Uzbekistan) 6-3 6-3 Sam Querrey (U.S.) beat 5-Alex Bogomolov Jr. (Russia) 7-5 7-6(5) Benjamin Becker (Germany) beat David Goffin (Belgium) 6-4 6-3 2-Kei Nishikori (Japan) beat Igor Sijsling (Netherlands) 6-4 6-4