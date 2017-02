July 11 (Infostrada Sports) - Results from the Newport International Men's Singles Round 2 matches on Wednesday Lleyton Hewitt (Australia) beat Tim Smyczek (U.S.) 6-4 2-6 6-1 1-John Isner (U.S.) beat Nicolas Mahut (France) 6-2 7-6(2) 2-Kei Nishikori (Japan) beat Olivier Rochus (Belgium) 6-7(6) 6-4 6-2 Izak Van der Merwe (South Africa) beat Jack Sock (U.S.) 6-4 6-4 Rajeev Ram (U.S.) beat Michael Russell (U.S.) 7-6(6) 6-3 Dudi Sela (Israel) beat Sam Querrey (U.S.) 5-7 7-6(6) 6-2