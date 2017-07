UPDATE 7-Tennis-Newport Open men's singles round 2 results

July 19 (Gracenote) - Results from the Newport Open Men's Singles Round 2 matches on Wednesday Bjorn Fratangelo (U.S.) beat Akira Santillan (Japan) 7-6(3) 3-6 6-1 Dennis Novikov (U.S.) beat Frank Dancevic (Canada) 6-3 6-2 Matthew Ebden (Australia) beat 6-Lukas Lacko (Slovakia) 6-1 7-6(2) 1-John Isner (U.S.) beat Sam Groth (Australia) 6-2 6-4 4-Pierre-Hugues Herbert (France) beat Adrian Menendez (Spain) 7-5 2-6 6-3 Tobias Kamke (Germany) beat 3-Adrian Mannarino (France) 7-6(5) 7-5 Peter Gojowczyk (Germany) beat Konstantin Kravchuk (Russia) 2-6 6-4 6-4 2-Ivo Karlovic (Croatia) beat Denis Kudla (U.S.) 6-4 6-4