July 14 (Infostrada Sports) - Results from the Newport International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Edouard Roger-Vasselin (France) beat Blaz Kavcic (Slovenia) 4-6 6-3 6-2 Rajeev Ram (U.S.) beat 1-John Isner (U.S.) 6-7(5) 6-3 7-6(8) Yuichi Sugita (Japan) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-1 5-7 6-3 Dustin Brown (Germany) beat Adrien Bossel (Switzerland) 7-6(4) 6-3 4-Jack Sock (U.S.) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 6-2 6-0 Malek Jaziri (Tunisia) beat Ante Pavic (Croatia) 6-2 4-6 7-5 Jan Hernych (Czech Republic) beat 8-Tim Smyczek (U.S.) 6-3 6-4 Lukas Lacko (Slovakia) beat Niels Desein (Belgium) 6-3 3-6 6-2 6-Sam Querrey (U.S.) beat Matthew Ebden (Australia) 7-6(3) 7-6(1)