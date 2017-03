May 20 (Infostrada Sports) - Results from the Nice Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Dominic Thiem (Austria) beat Steve Johnson (U.S.) 3-6 7-6(5) 7-5 Jack Sock (U.S.) beat Kenny De Schepper (France) 6-4 6-2 Carlos Berlocq (Argentina) beat Julien Benneteau (France) 6-1 4-6 6-3 Robin Haase (Netherlands) beat Filippo Volandri (Italy) 6-3 6-2 Martin Klizan (Slovakia) beat Bernard Tomic (Australia) 4-6 6-3 6-4