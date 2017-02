May 16 (Infostrada Sports) - Results from the Nice Open Men's Singles Round 1 matches on Monday 8-Alexander Zverev (Germany) beat Kyle Edmund (Britain) 5-7 7-5 0-0 (Edmund retired) Donald Young (U.S.) beat 6-Fabio Fognini (Italy) 4-6 6-3 6-3 Taylor Fritz (U.S.) beat Illya Marchenko (Ukraine) 7-6(4) 6-4 Diego Schwartzman (Argentina) beat Fernando Verdasco (Spain) 7-6(5) 6-1 Guido Pella (Argentina) beat Daniil Medvedev (Russia) 6-1 6-7(4) 7-6(5) 5-Joao Sousa (Portugal) beat Quentin Halys (France) 5-7 6-4 6-4