May 22 (Infostrada Sports) - Results from the Nice Open Men's Singles Round 2 matches on Wednesday Gael Monfils (France) beat 6-Fabio Fognini (Italy) 6-2 7-6(5) 2-Gilles Simon (France) beat Guillaume Rufin (France) 6-4 6-3 Robin Haase (Netherlands) beat 4-John Isner (U.S.) 6-4 1-6 7-5 Paul-Henri Mathieu (France) beat Carlos Berlocq (Argentina) 7-5 3-6 6-3 Pablo Andujar (Spain) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-2 6-0 3-Sam Querrey (U.S.) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 7-5 6-3 Albert Montanes (Spain) beat Victor Hanescu (Romania) 7-5 7-6(2) Edouard Roger-Vasselin (France) beat Ricardas Berankis (Lithuania) 2-6 6-4 6-2