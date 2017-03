May 19 (Infostrada Sports) - Results from the Nice Open Men's Singles matches on Tuesday Round 2 8-Juan Monaco (Argentina) beat Sam Querrey (U.S.) 6-3 6-1 2-John Isner (U.S.) beat Steve Johnson (U.S.) 7-6(3) 4-6 6-3 Round 1 Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 3-6 7-5 6-2 Dusan Lajovic (Serbia) beat 7-Jack Sock (U.S.) 5-7 7-5 6-1 Lucas Pouille (France) beat Tim Smyczek (U.S.) 6-3 6-0 6-Nick Kyrgios (Australia) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 7-6(5) 6-2 James Duckworth (Australia) beat Francis Tiafoe (U.S.) 6-7(5) 7-5 6-2 Gianni Mina (France) beat 5-Bernard Tomic (Australia) 6-2 0-0 (Tomic retired)