May 23 (Infostrada Sports) - Results from the Nice Open men's singles second round matches on Wednesday (prefix denotes seeding, * new result). * Brian Baker (U.S.) beat 4-Gael Monfils (France) 6-3 7-6(9) * Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat 5-Bernard Tomic (Australia) 3-6 6-2 7-5 * 3-Nicolas Almagro (Spain) beat Edouard Roger-Vasselin (France) 7-6(5) 6-4 2-Gilles Simon (France) beat Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-3 6-3 Thomaz Bellucci (Brazil) beat Juan Carlos Ferrero (Spain) 6-4 6-3 1-John Isner (U.S.) beat Xavier Malisse (Belgium) 7-6(3) 7-6(5) Nikolay Davydenko (Russia) beat 7-Denis Istomin (Uzbekistan) 6-4 1-6 6-3 Steve Darcis (Belgium) beat Filippo Volandri (Italy) 3-6 6-2 6-4