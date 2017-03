Sept 5 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Men's Singles Round 3 matches on Saturday 13-John Isner (U.S.) beat Jiri Vesely (Czech Republic) 6-3 6-4 (Vesely retired) 2-Roger Federer (Switzerland) beat 29-Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-3 6-4 6-4 6-Tomas Berdych (Czech Republic) beat 31-Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-7(2) 7-6(7) 6-3 6-3 12-Richard Gasquet (France) beat 24-Bernard Tomic (Australia) 6-4 6-3 6-1 5-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Ruben Bemelmans (Belgium) 6-3 7-6(5) 6-4 Donald Young (U.S.) beat 22-Viktor Troicki (Serbia) 4-6 0-6 7-6(3) 6-2 6-4