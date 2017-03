May 27 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Men's Singles matches on Wednesday Round 2 4-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 6-3 6-7(7) 6-3 6-3 13-Gael Monfils (France) beat Diego Schwartzman (Argentina) 4-6 6-4 4-6 6-2 6-3 14-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Dudi Sela (Israel) 6-4 6-1 6-1 Nicolas Mahut (France) beat 24-Ernests Gulbis (Latvia) 6-3 3-6 7-5 6-3 Benoit Paire (France) beat 28-Fabio Fognini (Italy) 6-1 6-3 7-5 Lukas Rosol (Czech Republic) beat 19-Roberto Bautista (Spain) 6-4 6-2 6-2 21-Pablo Cuevas (Uruguay) beat Dominic Thiem (Austria) 7-6(7) 7-5 6-7(5) 7-5 5-Kei Nishikori (Japan) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 7-5 6-4 6-4 Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 6-4 6-3 4-6 6-2 Benjamin Becker (Germany) beat 32-Fernando Verdasco (Spain) 6-4 0-6 1-6 7-5 10-8 Teymuraz Gabashvili (Russia) beat Juan Monaco (Argentina) 6-3 6-4 6-2 2-Roger Federer (Switzerland) beat Marcel Granollers (Spain) 6-2 7-6(1) 6-3 8-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Dusan Lajovic (Serbia) 6-3 6-4 5-7 6-3 Steve Johnson (U.S.) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 2-6 6-3 7-6(5) 7-6(6) 12-Gilles Simon (France) beat Martin Klizan (Slovakia) 7-5 6-2 6-3 Round 1 Gilles Muller (Luxembourg) beat Paolo Lorenzi (Italy) 4-6 4-6 7-6(1) 7-6(5) 6-4