May 28 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Men's Singles Round 2 matches on Thursday 15-Kevin Anderson (South Africa) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 5-7 6-4 6-4 6-4 Jack Sock (U.S.) beat Pablo Carreno (Spain) 6-7(2) 7-6(4) 6-1 7-6(4) 7-David Ferrer (Spain) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 6-3 6-2 6-1 Borna Coric (Croatia) beat 18-Tommy Robredo (Spain) 7-5 3-6 6-2 4-6 6-4 Simone Bolelli (Italy) beat 31-Viktor Troicki (Serbia) 6-2 6-4 6-3 Jeremy Chardy (France) beat 16-John Isner (U.S.) 6-4 4-6 6-3 6-3 3-Andy Murray (Britain) beat Joao Sousa (Portugal) 6-2 4-6 6-4 6-1 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Gilles Muller (Luxembourg) 6-1 6-4 6-4 17-David Goffin (Belgium) beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-3 4-6 7-5 6-2 Andrey Kuznetsov (Russia) beat Jurgen Melzer (Austria) 6-1 5-7 7-6(0) 7-5 6-Rafa Nadal (Spain) beat Nicolas Almagro (Spain) 6-4 6-3 6-1 Thanasi Kokkinakis (Australia) beat 27-Bernard Tomic (Australia) 3-6 3-6 6-3 6-4 8-6 23-Leonardo Mayer (Argentina) beat Jerzy Janowicz (Poland) 6-4 6-4 6-7(1) 6-1 Pablo Andujar (Spain) beat 22-Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-1 7-6(5) 3-6 3-6 6-4 9-Marin Cilic (Croatia) beat Andrea Arnaboldi (Italy) 7-6(3) 6-1 6-1 29-Nick Kyrgios (Australia) beat Kyle Edmund (Britain) walkover