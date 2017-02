May 31 (Infostrada Sports) - Results from the French Open men's singles second round on Thursday 17-Richard Gasquet (France) beat Grigor Dimitrov (Bulgaria) 5-7 7-5 6-2 6-3 Tommy Haas (Germany) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-2 6-3 6-2 Paul-Henri Mathieu (France) beat 10-John Isner (U.S.) 6-7(2) 6-4 6-4 3-6 18-16 8-Janko Tipsarevic (Serbia) beat Jeremy Chardy (France) 7-6(4) 6-1 7-5 Leonardo Mayer (Argentina) beat 24-Philipp Kohlschreiber (Germany) 7-6(5) 7-6(4) 7-5 29-Julien Benneteau (France) beat Dmitry Tursunov (Russia) 6-4 6-4 6-4 Eduardo Schwank (Argentina) beat 32-Florian Mayer (Germany) 2-6 6-3 6-4 7-6(4) 12-Nicolas Almagro (Spain) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 6-4 6-3 7-5 Fabio Fognini (Italy) beat 28-Viktor Troicki (Serbia) 6-2 3-6 4-6 6-3 8-6 2-Rafa Nadal (Spain) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 6-2 6-2 6-0 27-Mikhail Youzhny (Russia) beat Robin Haase (Netherlands) 6-3 7-6(5) 6-4 4-Andy Murray (Britain) beat Jarkko Nieminen (Finland) 1-6 6-4 6-1 6-2 5-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Cedrik-Marcel Stebe (Germany) 6-2 4-6 6-2 6-1 David Goffin (Belgium) beat Arnaud Clement (France) 3-6 7-6(2) 0-6 6-2 6-1 13-Juan Monaco (Argentina) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 7-6(4) 6-0 7-6(5) 19-Milos Raonic (Canada) beat Jesse Levine (U.S.) 6-4 7-5 6-2 6-David Ferrer (Spain) beat Benoit Paire (France) 6-3 6-3 6-2 Santiago Giraldo (Colombia) beat 25-Bernard Tomic (Australia) 6-4 6-1 6-3 20-Marcel Granollers (Spain) is level with Malek Jaziri (Tunisia) 7-6(1) 3-6 6-1 3-6 0-0 SUSPENDED