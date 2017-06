May 29 (Gracenote) - Results from the French Open Men's Singles Round 1 matches on Monday 28-Fabio Fognini (Italy) beat Frances Tiafoe (U.S.) 6-4 6-3 3-6 1-6 6-0 Pierre-Hugues Herbert (France) beat Jared Donaldson (U.S.) 6-4 7-6(5) 6-4 Victor Estrella (Dominican Republic) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 6-7(9) 2-6 7-6(3) 6-3 6-2 22-Pablo Cuevas (Uruguay) beat Maxime Hamou (France) 6-3 6-2 6-4 30-David Ferrer (Spain) beat Donald Young (U.S.) 5-7 6-3 4-6 6-3 13-11 24-Richard Gasquet (France) beat Arthur De Greef (Belgium) 6-2 3-6 6-1 6-3 Nicolas Kicker (Argentina) beat Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) 6-3 2-6 6-3 6-4 Feliciano Lopez (Spain) beat Bjorn Fratangelo (U.S.) 6-4 7-6(4) 6-3 Rogerio Dutra Silva (Brazil) beat Mikhail Youzhny (Russia) 4-6 7-6(5) 2-6 7-6(4) 6-2 Konstantin Kravchuk (Russia) beat Federico Delbonis (Argentina) 6-3 6-4 7-6(6) Borna Coric (Croatia) beat Mathias Bourgue (France) 7-6(5) 6-3 6-2 Andreas Seppi (Italy) beat Santiago Giraldo (Colombia) 4-6 6-1 6-2 6-2 7-Marin Cilic (Croatia) beat Ernests Gulbis (Latvia) 6-3 6-3 6-3 Stefano Napolitano (Italy) beat 32-Mischa Zverev (Germany) 4-6 7-5 6-2 6-2 Joao Sousa (Portugal) beat Janko Tipsarevic (Serbia) 4-6 7-6(3) 6-2 6-2 Simone Bolelli (Italy) beat Nicolas Mahut (France) 6-4 6-2 6-2 4-Rafa Nadal (Spain) beat Benoit Paire (France) 6-1 6-4 6-1 10-David Goffin (Belgium) beat Paul-Henri Mathieu (France) 6-2 6-2 6-2 2-Novak Djokovic (Serbia) beat Marcel Granollers (Spain) 6-3 6-4 6-2 Diego Schwartzman (Argentina) beat Andrey Rublev (Russia) 0-6 6-4 6-2 6-7(3) 9-7 Jiri Vesely (Czech Republic) beat 14-Jack Sock (U.S.) 7-5 7-5 6-3 25-Steve Johnson (U.S.) beat Yuichi Sugita (Japan) 6-3 6-3 6-7(4) 6-7(3) 6-3 Nikoloz Basilashvili (Georgia) beat 31-Gilles Simon (France) 1-6 6-2 6-4 6-1 17-Roberto Bautista (Spain) beat John Millman (Australia) 6-2 6-2 0-6 6-1 Viktor Troicki (Serbia) beat Evgeny Donskoy (Russia) 7-6(4) 6-4 6-0 Sergiy Stakhovsky (Ukraine) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-3 6-4 7-6(4) Aljaz Bedene (Britain) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-4 6-0 3-6 6-1 5-Milos Raonic (Canada) beat Steve Darcis (Belgium) 6-3 6-4 6-2