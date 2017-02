Aug 31 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Men's Singles Round 2 matches on Friday Grega Zemlja (Slovenia) beat Cedrik-Marcel Stebe (Germany) 6-4 2-6 6-4 6-4 9-John Isner (U.S.) beat Jarkko Nieminen (Finland) 6-3 6-7(5) 6-4 6-3 Fabio Fognini (Italy) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-4 6-4 6-2 8-Janko Tipsarevic (Serbia) beat Brian Baker (U.S.) 6-4 6-3 6-4 18-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Steve Darcis (Belgium) 6-7(6) 6-3 4-6 6-1 7-5 Lleyton Hewitt (Australia) beat Gilles Muller (Luxembourg) 3-6 7-6(5) 6-7(5) 7-5 6-4 14-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 6-4 3-6 6-0 7-6(5) 7-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-2 6-3 2-6 6-2 Leonardo Mayer (Argentina) beat Tommy Robredo (Spain) 6-1 6-4 4-6 7-5 2-Novak Djokovic (Serbia) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 6-2 6-1 6-2 13-Richard Gasquet (France) beat Bradley Klahn (U.S.) 6-3 6-3 6-1 Steve Johnson (U.S.) beat Ernests Gulbis (Latvia) 6-7(3) 7-6(5) 6-3 6-4 4-David Ferrer (Spain) beat Igor Sijsling (Netherlands) 6-2 6-3 7-6(12)