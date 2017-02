Sept 2 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Men's Singles Round 3 matches on Sunday 13-Richard Gasquet (France) beat Steve Johnson (U.S.) 7-6(4) 6-2 6-3 8-Janko Tipsarevic (Serbia) beat Grega Zemlja (Slovenia) 6-4 6-3 7-5 20-Andy Roddick (U.S.) beat Fabio Fognini (Italy) 7-5 7-6(1) 4-6 6-4 18-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat 14-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-4 6-4 6-2 7-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Leonardo Mayer (Argentina) 6-3 7-5 7-6(9) 4-David Ferrer (Spain) beat Lleyton Hewitt (Australia) 7-6(9) 4-6 6-3 6-0 2-Novak Djokovic (Serbia) beat 31-Julien Benneteau (France) 6-3 6-2 6-2