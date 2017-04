Jan 20 (Infostrada Sports) - Results from the Australian Open Men's Singles Round 2 matches on Wednesday 28-Andreas Seppi (Italy) beat Denis Kudla (U.S.) 7-5 6-4 6-4 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Quentin Halys (France) 6-1 6-2 7-6(3) 29-Nick Kyrgios (Australia) beat Pablo Cuevas (Uruguay) 6-4 7-5 7-6(2) 9-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Omar Jasika (Australia) 7-5 6-1 6-4 Pierre-Hugues Herbert (France) beat Noah Rubin (U.S.) 6-3 6-4 6-0 26-Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Daniel Brands (Germany) 4-6 6-1 7-6(0) 6-3 27-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Marco Trungelliti (Argentina) 6-3 4-6 6-2 7-5 14-Gilles Simon (France) beat Evgeny Donskoy (Russia) 6-3 5-7 7-6(1) 4-6 7-5 12-Marin Cilic (Croatia) beat Albert Ramos (Spain) 6-4 6-3 7-6(4) 24-Roberto Bautista (Spain) beat Dusan Lajovic (Serbia) 4-6 6-2 4-6 6-2 6-1 Federico Delbonis (Argentina) beat Renzo Olivo (Argentina) 7-6(5) 3-6 6-7(3) 7-5 6-2 6-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Mirza Basic (Bosnia and Herzegovina) 6-4 6-0 6-3 3-Roger Federer (Switzerland) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-3 7-5 6-1 19-Dominic Thiem (Austria) beat Nicolas Almagro (Spain) 6-3 6-1 6-3 15-David Goffin (Belgium) beat Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) 6-4 0-6 6-4 6-2 7-Kei Nishikori (Japan) beat Austin Krajicek (U.S.) 6-3 7-6(5) 6-3