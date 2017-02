Sept 6 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Men's Doubles Semifinal matches on Thursday 2-Robert Bryan/Mike Bryan (U.S.) beat 9-Aisam Qureshi/Jean-Julien Rojer (Pakistan/Netherlands) 6-3 6-4 5-Leander Paes/Radek Stepanek (India/Czech Republic) beat 6-Marcel Granollers/Marc Lopez (Spain) 6-6 (Granollers retired)