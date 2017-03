Aug 27 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Denis Kudla (U.S.) beat Jiri Vesely (Czech Republic) 6-2 6-2 6-7(6) 7-5 Florian Mayer (Germany) beat 28-Juan Monaco (Argentina) 6-4 6-2 3-0 (Monaco retired) Jack Sock (U.S.) beat Philipp Petzschner (Germany) 7-6(2) 3-6 5-2 (Petzschner retired) Donald Young (U.S.) beat Martin Klizan (Slovakia) 6-1 6-0 6-1 5-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-1 6-4 6-1 12-Tommy Haas (Germany) beat Paul-Henri Mathieu (France) 6-4 6-4 6-1 Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 6-4 7-6(5) 6-3 Denis Istomin (Uzbekistan) beat 15-Nicolas Almagro (Spain) 6-3 6-1 4-6 6-3 7-Roger Federer (Switzerland) beat Grega Zemlja (Slovenia) 6-3 6-2 7-5 Rogerio Dutra Silva (Brazil) beat Vasek Pospisil (Canada) 4-6 3-6 7-6(9) 6-2 7-6(10) Jeremy Chardy (France) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-4 4-6 6-2 4-6 6-4 Carlos Berlocq (Argentina) beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-3 3-6 6-7(6) 6-4 6-2 26-Sam Querrey (U.S.) beat Guido Pella (Argentina) 7-6(3) 4-6 6-1 6-2 13-John Isner (U.S.) beat Filippo Volandri (Italy) 6-0 6-2 6-3 Gael Monfils (France) beat Adrian Ungur (Romania) 6-1 6-2 6-0 Joao Sousa (Portugal) beat 25-Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3-6 6-3 6-4 5-7 6-2 Adrian Mannarino (France) beat Horacio Zeballos (Argentina) 4-6 6-4 6-2 6-1 Maximo Gonzalez (Argentina) beat 14-Jerzy Janowicz (Poland) 6-4 6-4 6-2 Jarkko Nieminen (Finland) beat Lukasz Kubot (Poland) 7-5 7-5 6-2 Edouard Roger-Vasselin (France) beat Albert Montanes (Spain) 6-3 6-2 6-4 31-Julien Benneteau (France) beat Michal Przysiezny (Poland) 6-4 5-7 6-4 6-4 10-Milos Raonic (Canada) beat Thomas Fabbiano (Italy) 6-3 7-6(6) 6-3 Pablo Andujar (Spain) beat Thiemo de Bakker (Netherlands) 6-4 6-4 6-4 22-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Collin Altamirano (U.S.) 6-1 6-3 6-1