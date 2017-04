Jan 20 (Infostrada Sports) - Results from the Australian Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday 17-Gael Monfils (France) beat Lucas Pouille (France) 6-7(3) 3-6 6-4 6-1 6-4 Vasek Pospisil (Canada) beat Sam Querrey (U.S.) 6-3 6-7(5) 2-6 6-4 6-4 Lleyton Hewitt (Australia) beat Zhang Ze (China) 6-3 1-6 6-0 6-4 Benjamin Becker (Germany) beat 25-Julien Benneteau (France) 7-5 5-7 6-2 6-4 Jerzy Janowicz (Poland) beat Hiroki Moriya (Japan) 7-6(5) 2-6 6-3 7-5 Andrey Kuznetsov (Russia) beat Albert Ramos (Spain) 6-1 3-6 6-3 7-6(3) Sergiy Stakhovsky (Ukraine) beat Dusan Lajovic (Serbia) 6-3 4-6 6-4 6-7(3) 6-4 Paolo Lorenzi (Italy) beat 21-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-4 6-3 6-2 Go Soeda (Japan) beat Elias Ymer (Sweden) 1-6 6-4 4-6 6-3 6-3 Jarkko Nieminen (Finland) beat Andrey Golubev (Kazakhstan) 6-1 6-2 7-6(6) Marius Copil (Romania) beat Pablo Andujar (Spain) 6-2 6-2 7-5 9-David Ferrer (Spain) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 6-7(2) 6-2 6-0 6-3 Matthias Bachinger (Germany) beat 27-Pablo Cuevas (Uruguay) 7-6(1) 6-3 6-1 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Aljaz Bedene (Slovenia) 6-3 6-2 6-4 13-Roberto Bautista (Spain) beat Dominic Thiem (Austria) 4-6 6-2 6-3 7-6(5) Ivan Dodig (Croatia) beat Joao Souza (Brazil) 6-4 7-5 6-4 Gilles Muller (Luxembourg) beat Pablo Carreno (Spain) 6-4 7-6(5) 7-6(3) Andreas Haider-Maurer (Austria) beat Laurent Lokoli (France) 6-4 7-5 4-6 6-3 31-Fernando Verdasco (Spain) beat James Ward (Britain) 2-6 6-0 7-6(6) 6-3 18-Gilles Simon (France) beat Robin Haase (Netherlands) 6-1 6-3 6-4 19-John Isner (U.S.) beat Jimmy Wang (Taiwan) 7-6(5) 6-4 6-4 Marcel Granollers (Spain) beat Stephane Robert (France) 6-3 6-4 6-4 8-Milos Raonic (Canada) beat Illya Marchenko (Ukraine) 7-6(3) 7-6(3) 6-3 Donald Young (U.S.) beat Tim Puetz (Germany) 6-4 4-6 6-3 6-2 12-Feliciano Lopez (Spain) beat Denis Kudla (U.S.) 3-6 6-2 4-6 6-2 10-8 4-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Marsel Ilhan (Turkey) 6-1 6-4 6-2 Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Peter Gojowczyk (Germany) 6-7(1) 7-5 6-4 1-0 (Gojowczyk retired) Alejandro Gonzalez (Colombia) beat 16-Fabio Fognini (Italy) 4-6 6-2 6-3 6-4 Adrian Mannarino (France) beat Blaz Rola (Slovenia) 7-6(7) 6-3 6-2 5-Kei Nishikori (Japan) beat Nicolas Almagro (Spain) 6-4 7-6(1) 6-2 Steve Johnson (U.S.) beat Kyle Edmund (Britain) 6-4 6-4 6-3 30-Santiago Giraldo (Colombia) beat Jan Hernych (Czech Republic) 6-3 6-2 6-2