Aug 25 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Men's Singles Round 1 matches on Monday 3-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Jiri Vesely (Czech Republic) 6-2 7-6(6) 7-6(3) 16-Tommy Robredo (Spain) beat Edouard Roger-Vasselin (France) 6-4 6-3 6-4 Peter Gojowczyk (Germany) beat Benjamin Becker (Germany) 6-2 6-4 6-2 5-Milos Raonic (Canada) beat Taro Daniel (Japan) 6-3 6-2 7-6(1) Aleksandr Nedovyesov (Kazakhstan) beat James McGee (Ireland) 4-6 6-2 6-1 7-6(3) Thomaz Bellucci (Brazil) beat Nicolas Mahut (France) 7-6(4) 6-4 6-1 22-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Facundo Bagnis (Argentina) 6-2 7-6(3) 6-3 31-Fernando Verdasco (Spain) beat Blaz Rola (Slovenia) 6-3 3-6 7-5 1-6 6-4 Simone Bolelli (Italy) beat Vasek Pospisil (Canada) 2-6 6-4 6-2 3-6 6-3 Pablo Carreno (Spain) beat Andreas Beck (Germany) 6-3 4-6 6-2 7-6(0) 9-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Juan Monaco (Argentina) 6-3 4-6 7-6(2) 6-1 8-Andy Murray (Britain) beat Robin Haase (Netherlands) 6-3 7-6(6) 1-6 7-5 Benoit Paire (France) beat 24-Julien Benneteau (France) 7-6(4) 5-7 6-4 4-6 6-4 Matthias Bachinger (Germany) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 6-3 6-2 6-2 Nick Kyrgios (Australia) beat 21-Mikhail Youzhny (Russia) 7-5 7-6(4) 2-6 7-6(1) Matthew Ebden (Australia) beat Tobias Kamke (Germany) 6-4 6-3 7-6(2) Andreas Seppi (Italy) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-3 6-1 6-4 23-Leonardo Mayer (Argentina) beat Albert Montanes (Spain) 6-2 3-0 (Montanes retired) Blaz Kavcic (Slovenia) beat Donald Young (U.S.) 7-5 6-4 6-4