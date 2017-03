Aug 29 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Men's Singles Round 1 matches on Wednesday Ivo Karlovic (Croatia) beat James Blake (U.S.) 6-7(2) 3-6 6-4 7-6(2) 7-6(2) Alex Bogomolov Jr (Russia) beat 24-Benoit Paire (France) 7-5 2-6 6-4 5-7 7-6(5) 3-Andy Murray (Britain) beat Michael Llodra (France) 6-2 6-4 6-3 Leonardo Mayer (Argentina) beat Victor Hanescu (Romania) 7-6(4) 6-4 3-6 7-6(4) Marcel Granollers (Spain) beat Juergen Zopp (Estonia) 6-1 3-6 1-6 6-3 6-4 9-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 7-6(2) 6-3 6-2 Rajeev Ram (U.S.) beat 16-Fabio Fognini (Italy) 6-1 6-2 6-2 Evgeny Donskoy (Russia) beat 29-Jurgen Melzer (Austria) 7-5 6-3 7-6(3) Lleyton Hewitt (Australia) beat Brian Baker (U.S.) 6-3 4-6 6-3 6-4 6-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-3 6-7(5) 6-4 7-6(7) Peter Gojowczyk (Germany) beat Igor Sijsling (Netherlands) 7-6(7) 2-6 6-4 6-1 20-Andreas Seppi (Italy) beat Xavier Malisse (Belgium) 6-3 3-6 7-5 7-5 Tim Smyczek (U.S.) beat James Duckworth (Australia) 3-6 6-2 6-4 6-1 Somdev Devvarman (India) beat Lukas Lacko (Slovakia) 4-6 6-1 6-2 4-6 6-4 Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat David Goffin (Belgium) 6-2 6-4 6-4 21-Mikhail Youzhny (Russia) beat Nicolas Mahut (France) 6-4 6-4 7-6(4) 17-Kevin Anderson (South Africa) beat Daniel Brands (Germany) 7-5 4-6 6-2 6-3 Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Go Soeda (Japan) 6-4 6-3 6-1