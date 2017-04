Jan 25 (Infostrada Sports) - Results from the Australian Open Men's Singles Round 4 matches on Monday 2-Andy Murray (Britain) beat 16-Bernard Tomic (Australia) 6-4 6-4 7-6(4) 8-David Ferrer (Spain) beat 10-John Isner (U.S.) 6-4 6-4 7-5 13-Milos Raonic (Canada) beat 4-Stanislas Wawrinka (Switzerland) 6-4 6-3 5-7 4-6 6-3 23-Gael Monfils (France) beat Andrey Kuznetsov (Russia) 7-5 3-6 6-3 7-6(4)