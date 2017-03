May 28 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Men's Singles matches on Wednesday Round 2 10-John Isner (U.S.) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-7(6) 7-6(4) 6-3 7-6(4) 22-Jerzy Janowicz (Poland) beat Jarkko Nieminen (Finland) 7-6(4) 7-6(4) 6-4 13-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Jurgen Melzer (Austria) 6-2 6-3 6-4 17-Tommy Robredo (Spain) beat Kenny De Schepper (France) 6-2 6-3 6-3 Martin Klizan (Slovakia) beat Robin Haase (Netherlands) 6-1 3-6 6-1 1-6 7-5 6-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Aleksandr Nedovyesov (Kazakhstan) 6-7(4) 6-4 7-5 6-3 4-Roger Federer (Switzerland) beat Diego Schwartzman (Argentina) 6-3 6-4 6-4 8-Milos Raonic (Canada) beat Jiri Vesely (Czech Republic) 7-6(4) 6-4 6-1 25-Marin Cilic (Croatia) beat Tobias Kamke (Germany) 6-3 3-6 6-3 6-0 2-Novak Djokovic (Serbia) beat Jeremy Chardy (France) 6-1 6-4 6-2 31-Dmitry Tursunov (Russia) beat Sam Querrey (U.S.) 6-4 7-5 6-1 Marcel Granollers (Spain) beat 20-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 1-6 3-6 6-3 6-0 6-2 Radek Stepanek (Czech Republic) beat 15-Mikhail Youzhny (Russia) 6-0 6-3 3-6 6-4 27-Roberto Bautista (Spain) beat Benoit Paire (France) 6-4 7-6(4) 6-2 18-Ernests Gulbis (Latvia) beat Facundo Bagnis (Argentina) 6-2 7-5 6-0 29-Gilles Simon (France) beat Alejandro Gonzalez (Colombia) 6-4 6-0 6-2 Round 1 Steve Johnson (U.S.) beat Laurent Lokoli (France) 4-6 6-7(7) 7-6(3) 6-3 6-3