May 22 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Men's Singles Round 1 matches on Sunday Andrey Kuznetsov (Russia) beat Benjamin Becker (Germany) 6-2 6-2 6-4 19-Benoit Paire (France) beat Radu Albot (Moldova) 6-2 4-6 6-4 1-6 6-4 17-Nick Kyrgios (Australia) beat Marco Cecchinato (Italy) 7-6(6) 7-6(6) 6-4 Teymuraz Gabashvili (Russia) beat Donald Young (U.S.) 7-6(1) 6-2 6-3 Igor Sijsling (Netherlands) beat Adrian Ungur (Romania) 6-1 6-2 7-6(5)