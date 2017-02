Aug 31 (Gracenote) - Results from the U.S. Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday 2-Andy Murray (Britain) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 6-3 6-2 6-2 Viktor Troicki (Serbia) beat Radu Albot (Moldova) 5-7 3-6 6-4 6-4 7-6(5) 16-Feliciano Lopez (Spain) beat Borna Coric (Croatia) 3-4 (Coric retired) Joao Sousa (Portugal) beat Victor Estrella (Dominican Republic) 6-0 6-1 6-1 Jared Donaldson (U.S.) beat 12-David Goffin (Belgium) 4-6 7-5 6-4 6-0 Alessandro Giannessi (Italy) beat Denis Kudla (U.S.) 0-6 6-4 6-1 1-6 6-0 Paul-Henri Mathieu (France) beat Christian Harrison (U.S.) 6-0 6-2 6-1 Janko Tipsarevic (Serbia) beat 29-Sam Querrey (U.S.) 7-6(4) 6-7(0) 6-3 6-3 3-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Fernando Verdasco (Spain) 7-6(4) 6-4 6-4 Nicolas Mahut (France) beat 25-Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-3 7-5 1-0 (Kohlschreiber retired) 11-David Ferrer (Spain) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-5 (Dolgopolov retired) 27-Alexander Zverev (Germany) beat Daniel Brands (Germany) 3-6 6-1 6-4 7-6(4) Daniel Evans (Britain) beat Rajeev Ram (U.S.) 6-2 4-6 7-5 6-1 Karen Khachanov (Russia) beat Thomas Fabbiano (Italy) 6-3 6-3 4-6 6-3 22-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Inigo Cervantes (Spain) 6-2 6-4 7-6(7) 6-Kei Nishikori (Japan) beat Benjamin Becker (Germany) 6-1 6-1 3-6 6-3 Pablo Carreno (Spain) beat Ilya Ivashka (Belarus) 6-0 7-5 6-2 Jeremy Chardy (France) beat Michael Mmoh (U.S.) 6-4 6-4 6-1 Illya Marchenko (Ukraine) beat Ivan Dodig (Croatia) 6-3 6-4 6-7(4) 7-5 Ricardas Berankis (Lithuania) beat Malek Jaziri (Tunisia) 3-6 7-6(3) 6-4 6-2 19-Steve Johnson (U.S.) beat Evgeny Donskoy (Russia) 4-6 1-6 7-6(2) 6-3 6-3 8-Dominic Thiem (Austria) beat John Millman (Australia) 6-3 2-6 5-7 6-4 6-3 Marcel Granollers (Spain) beat Juan Monaco (Argentina) 7-6(5) 7-6(2) 6-4 14-Nick Kyrgios (Australia) beat Aljaz Bedene (Britain) 6-4 6-4 6-4 30-Gilles Simon (France) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 6-3 6-1 6-4 Paolo Lorenzi (Italy) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-4 6-2 6-1 21-Ivo Karlovic (Croatia) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 4-6 7-6(4) 6-7(4) 7-6(5) 7-5 Fabio Fognini (Italy) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 6-7(9) 3-6 7-6(5) 7-5 6-4 Donald Young (U.S.) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 6-3 7-5 4-6 7-5 Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Diego Schwartzman (Argentina) 6-4 6-4 7-6(3) Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat 17-Bernard Tomic (Australia) 6-4 6-3 4-6 7-6(0) Horacio Zeballos (Argentina) beat Florian Mayer (Germany) 6-3 6-4 7-6(7)