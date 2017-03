May 27 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Michal Przysiezny (Poland) beat Rhyne Williams (U.S.) 6-3 6-7(5) 7-5 7-5 21-Jerzy Janowicz (Poland) beat Albert Ramos (Spain) 7-6(3) 7-5 6-3 Gael Monfils (France) beat 5-Tomas Berdych (Czech Republic) 7-6(8) 6-4 6-7(3) 6-7(4) 7-5 Albert Montanes (Spain) beat Steve Johnson (U.S.) 6-4 3-6 6-3 3-6 6-1 Jarkko Nieminen (Finland) beat Paul-Henri Mathieu (France) 6-4 4-6 7-6(9) 4-6 6-2 19-John Isner (U.S.) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-3 6-4 6-4 Robin Haase (Netherlands) beat Kenny De Schepper (France) 6-4 7-6(3) 2-6 6-3 Daniel Gimeno-Traver (Spain) beat 17-Juan Monaco (Argentina) 4-6 4-6 7-6(4) 6-4 6-4 Ernests Gulbis (Latvia) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 6-1 7-6(4) 6-3 7-Richard Gasquet (France) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-1 6-4 6-3 27-Fabio Fognini (Italy) beat Andreas Beck (Germany) 6-3 7-5 6-3 Martin Klizan (Slovakia) beat Michael Russell (U.S.) 3-6 6-3 6-1 0-0 (Russell retired) Ryan Harrison (U.S.) beat Andrey Kuznetsov (Russia) 6-3 6-4 7-6(4) Lukas Rosol (Czech Republic) beat Pere Riba (Spain) 6-3 6-4 6-4 3-Rafa Nadal (Spain) beat Daniel Brands (Germany) 4-6 7-6(4) 6-4 6-3 11-Nicolas Almagro (Spain) beat Andreas Haider-Maurer (Austria) 4-6 6-4 6-3 6-3 30-Julien Benneteau (France) beat Ricardas Berankis (Lithuania) 7-6(5) 6-3 5-7 7-6(5) 10-Marin Cilic (Croatia) beat Philipp Petzschner (Germany) 6-1 6-2 6-3 Pablo Cuevas (Uruguay) beat Adrian Mannarino (France) 6-3 2-6 6-3 5-7 7-5 Tobias Kamke (Germany) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-3 6-3 3-6 0-6 6-3 Grega Zemlja (Slovenia) beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-1 6-4 6-1 6-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Aljaz Bedene (Slovenia) 6-2 6-2 6-3 Evgeny Donskoy (Russia) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 7-6(7) 2-6 7-6(2) 6-2 Nick Kyrgios (Australia) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 7-6(4) 7-6(8) 7-6(11) Feliciano Lopez (Spain) beat 31-Marcel Granollers (Spain) 7-5 2-6 6-4 4-6 6-4 Edouard Roger-Vasselin (France) beat Martin Alund (Argentina) 6-2 4-6 6-1 6-0 32-Tommy Robredo (Spain) beat Juergen Zopp (Estonia) 6-3 6-2 6-1 Igor Sijsling (Netherlands) beat Jurgen Melzer (Austria) 6-4 6-3 6-2 13-Kei Nishikori (Japan) beat Jesse Levine (Canada) 6-3 6-2 6-0