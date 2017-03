UPDATE 1-Tennis-Acapulco International men's singles semifinal results

March 4 (Gracenote) - Results from the Acapulco International Men's Singles Semifinal matches on Friday Sam Querrey (U.S.) beat 6-Nick Kyrgios (Australia) 3-6 6-1 7-5 2-Rafa Nadal (Spain) beat 3-Marin Cilic (Croatia) 6-1 6-2