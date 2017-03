UPDATE 2-Tennis-Acapulco International women's singles round 2 results

March 1 (Gracenote) - Results from the Acapulco International Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 7-Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Julia Goerges (Germany) 6-1 2-0 (Goerges retired) 4-Monica Puig (Puerto Rico) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-4 6-4 5-Christina McHale (U.S.) beat Taylor Townsend (U.S.) 6-1 7-6(5)