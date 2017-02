Jan 17 Australian Open men's singles first round results from Melbourne on Tuesday (prefix denotes seeding, * new results) * 19-Viktor Troicki (Serbia) beat Juan Carlos Ferrero (Spain) 4-6 6-7(3) 6-2 7-6(3) 6-2 * Lleyton Hewitt (Australia) beat Cedrik-Marcel Stebe (Germany) 7-5 6-4 3-6 7-5 6-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 6-4 3-6 6-2 7-5 12-Gilles Simon (France) beat Danai Udomchoke (Thailand) 6-1 3-6 6-7(5) 6-3 6-2 Julien Benneteau (France) beat Karol Beck (Slovakia) 6-4 6-2 7-5 Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-4 6-3 6-0 Matthew Ebden (Australia) beat Joao Souza (Brazil) 6-3 7-6(1) 6-2 15-Andy Roddick (U.S.) beat Robin Haase (Netherlands) 6-3 6-4 6-1 Frederico Gil (Portugal) beat Ivan Dodig (Croatia) 2-6 6-1 6-1 4-1 (Dodig retired) Nicolas Mahut (France) beat 29-Radek Stepanek (Czech Republic) 7-5 7-5 6-3 Thomaz Bellucci (Brazil) beat Dudi Sela (Israel) 7-6(5) 6-4 6-3 Ricardo Mello (Brazil) beat Roberto Bautista (Spain) 6-4 6-4 7-5 26-Marcel Granollers (Spain) beat Jesse Levine (U.S.) 6-0 7-6(4) 5-7 5-7 6-3 4-Andy Murray (Britain) beat Ryan Harrison (U.S.) 4-6 6-3 6-4 6-2 Pablo Andujar (Spain) beat Igor Kunitsyn (Russia) 6-1 7-6(12) 6-0 9-Janko Tipsarevic (Serbia) beat Dmitry Tursunov (Russia) 5-7 7-6(12) 6-3 6-4 14-Gael Monfils (France) beat Marinko Matosevic (Australia) 7-6(5) 6-3 6-3 Andrey Golubev (Kazakhstan) beat Mikhail Youzhny (Russia) 7-5 6-7(4) 6-4 4-6 6-3 27-Juan Ignacio Chela (Argentina) beat Michael Russell (U.S.) 7-6(3) 6-3 6-4 Ryan Sweeting (U.S.) beat Matthias Bachinger (Germany) 6-4 6-4 6-2 Tatsuma Ito (Japan) beat Potito Starace (Italy) 6-3 4-6 6-3 6-4 Michael Llodra (France) beat Ernests Gulbis (Latvia) 2-6 6-1 6-2 6-2 James Duckworth (Australia) beat Juergen Zopp (Estonia) 6-3 6-4 6-4 23-Milos Raonic (Canada) beat Filippo Volandri (Italy) 6-4 6-0 6-2 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-2 6-0 6-0 Edouard Roger-Vasselin (France) beat Xavier Malisse (Belgium) 7-6(6) (Malisse retired) 17-Richard Gasquet (France) beat Andreas Seppi (Italy) 6-3 3-6 6-3 6-1 32-Alex Bogomolov Jr. (Russia) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 6-3 6-2 6-4 24-Kei Nishikori (Japan) beat Stephane Robert (France) 6-1 7-6(7) 6-0 Santiago Giraldo (Colombia) beat Matteo Viola (Italy) 6-4 6-2 6-1 5-David Ferrer (Spain) beat Rui Machado (Portugal) 6-1 6-4 6-2 Philipp Petzschner (Germany) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 6-0 6-0 6-2

