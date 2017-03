May 24 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Men's Singles Round 1 matches on Sunday Dudi Sela (Israel) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 7-6(5) 6-3 7-6(4) Steve Johnson (U.S.) beat 26-Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-3 6-3 6-7(1) 3-6 6-3 14-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Christian Lindell (Sweden) 6-1 6-2 6-2 Dusan Lajovic (Serbia) beat Maximo Gonzalez (Argentina) 6-3 6-3 6-1 24-Ernests Gulbis (Latvia) beat Igor Sijsling (Netherlands) 6-4 6-4 7-6(3) Nicolas Mahut (France) beat Kimmer Coppejans (Belgium) 6-3 6-4 7-6(4) 5-Kei Nishikori (Japan) beat Paul-Henri Mathieu (France) 6-3 7-5 6-1 Pablo Andujar (Spain) beat Albert Ramos (Spain) 6-2 6-4 7-6(3) Marcel Granollers (Spain) beat Matthias Bachinger (Germany) 6-4 6-3 7-6(7) Marcos Baghdatis (Cyprus) beat 25-Ivo Karlovic (Croatia) 7-6(5) 6-4 6-4 2-Roger Federer (Switzerland) beat Alejandro Falla (Colombia) 6-3 6-3 6-4 8-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Marsel Ilhan (Turkey) 6-3 6-2 6-3 Lukas Rosol (Czech Republic) beat Elias Ymer (Sweden) 6-2 7-6(7) 6-3 19-Roberto Bautista (Spain) beat Florian Mayer (Germany) 6-3 6-1 6-3 22-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Go Soeda (Japan) 6-1 6-0 6-2 Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Mikhail Youzhny (Russia) 6-2 6-1 (Youzhny retired)