Aug 31 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Men's Singles Round 1 matches on Monday 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Joao Souza (Brazil) 6-1 6-1 6-1 Evgeny Donskoy (Russia) beat Lucas Pouille (France) 6-2 6-7(3) 6-2 6-4 26-Tommy Robredo (Spain) beat Michael Berrer (Germany) 6-2 6-2 6-4 Martin Klizan (Slovakia) beat Florian Mayer (Germany) 6-7(5) 6-3 6-3 3-0 (Mayer retired) 27-Jeremy Chardy (France) beat Ryan Shane (U.S.) 6-2 6-1 6-7(6) 6-2 Sergiy Stakhovsky (Ukraine) beat John Millman (Australia) 6-1 3-6 7-6(3) 6-4 9-Marin Cilic (Croatia) beat Guido Pella (Argentina) 6-3 7-6(3) 7-6(3) 10-Milos Raonic (Canada) beat Tim Smyczek (U.S.) 6-4 7-6(8) 6-1 Teymuraz Gabashvili (Russia) beat Pablo Andujar (Spain) 7-6(6) 0-6 4-6 6-4 0-0 (Andujar retired) Fernando Verdasco (Spain) beat Tommy Haas (Germany) 3-6 6-1 6-7(3) 6-3 6-1 Ricardas Berankis (Lithuania) beat Joao Sousa (Portugal) 6-2 6-2 4-6 2-6 7-6(4) Marcel Granollers (Spain) beat Lukas Lacko (Slovakia) 6-2 6-3 6-1 Benoit Paire (France) beat 4-Kei Nishikori (Japan) 6-4 3-6 4-6 7-6(6) 6-4 25-Andreas Seppi (Italy) beat Tommy Paul (U.S.) 6-4 6-0 7-5 18-Feliciano Lopez (Spain) beat Nikoloz Basilashvili (Georgia) 7-6(5) 6-1 6-3 19-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Jarkko Nieminen (Finland) 6-3 6-1 6-1 Mardy Fish (U.S.) beat Marco Cecchinato (Italy) 6-7(5) 6-3 6-1 6-3 Marsel Ilhan (Turkey) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 6-0 2-6 6-4 3-2 (Stepanek retired) 17-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Matthew Ebden (Australia) 6-4 6-2 6-4 14-David Goffin (Belgium) beat Simone Bolelli (Italy) 6-4 6-1 6-2 Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-3 6-3 3-0 (Lu Y H retired) Pablo Cuevas (Uruguay) beat Dudi Sela (Israel) 6-2 3-6 6-4 6-1 Pablo Carreno (Spain) beat Jerzy Janowicz (Poland) 6-3 4-6 6-2 6-4 Diego Schwartzman (Argentina) beat Elias Ymer (Sweden) 6-3 6-2 6-2 23-Roberto Bautista (Spain) beat Pierre-Hugues Herbert (France) 6-3 6-2 7-6(7) Filip Krajinovic (Serbia) beat Alejandro Gonzalez (Colombia) 6-4 6-0 6-4 7-David Ferrer (Spain) beat Radu Albot (Moldova) 4-6 7-5 6-1 6-0