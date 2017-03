Sept 1 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Ruben Bemelmans (Belgium) beat Gilles Muller (Luxembourg) 6-4 1-6 6-4 6-4 20-Dominic Thiem (Austria) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 7-5 6-3 7-5 29-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Alexander Zverev (Germany) 6-7(0) 6-2 6-0 2-6 6-4 Lleyton Hewitt (Australia) beat Aleksandr Nedovyesov (Kazakhstan) 6-0 7-6(2) 1-0 (Nedovyesov retired) 2-Roger Federer (Switzerland) beat Leonardo Mayer (Argentina) 6-1 6-2 6-2 12-Richard Gasquet (France) beat Thanasi Kokkinakis (Australia) 4-6 6-1 4-6 6-3 2-0 (Kokkinakis retired) Mikhail Youzhny (Russia) beat John-Patrick Smith (Australia) 6-1 3-6 7-5 7-6(4) Aljaz Bedene (Britain) beat Ernests Gulbis (Latvia) 3-6 6-4 3-0 (Gulbis retired) 30-Thomaz Bellucci (Brazil) beat James Ward (Britain) 6-1 7-5 6-3 Austin Krajicek (U.S.) beat Santiago Giraldo (Colombia) 3-6 7-6(6) 7-6(6) 7-6(1) Donald Young (U.S.) beat 11-Gilles Simon (France) 2-6 4-6 6-4 6-4 6-4 Yoshihito Nishioka (Japan) beat Paul-Henri Mathieu (France) 6-4 2-6 6-7(7) 6-1 6-2 6-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Bjorn Fratangelo (U.S.) 6-3 6-2 6-4 13-John Isner (U.S.) beat Malek Jaziri (Tunisia) 6-2 6-3 6-4 Robin Haase (Netherlands) beat Dustin Brown (Germany) 4-6 4-6 6-3 7-5 6-4 21-Ivo Karlovic (Croatia) beat Federico Delbonis (Argentina) 6-3 7-5 7-5 Jiri Vesely (Czech Republic) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-4 6-4 6-4 Jurgen Melzer (Austria) beat Denis Kudla (U.S.) 6-3 7-5 6-1 Steve Darcis (Belgium) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 6-7(2) 6-3 6-2 3-1 (Baghdatis retired) 5-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Albert Ramos (Spain) 7-5 6-4 7-6(6) Nicolas Mahut (France) beat Sam Querrey (U.S.) 7-5 7-6(6) 7-5 22-Viktor Troicki (Serbia) beat Frances Tiafoe (U.S.) 7-5 6-4 6-3 28-Jack Sock (U.S.) beat Victor Estrella (Dominican Republic) 6-2 6-3 6-2 Chung Hyeon (South Korea) beat James Duckworth (Australia) 6-3 6-1 6-2 Lukas Rosol (Czech Republic) beat Jared Donaldson (U.S.) 7-6(7) 6-0 7-6(4) 15-Kevin Anderson (South Africa) beat Andrey Rublev (Russia) 7-6(1) 6-7(5) 7-5 6-3 Denis Istomin (Uzbekistan) beat Benjamin Becker (Germany) 6-7(9) 6-4 6-4 6-1