Aug 27 (Infostrada Sports) - Results from the U.S. Open Men's Singles Round 1 matches on Monday 32-Jeremy Chardy (France) beat Filippo Volandri (Italy) 6-3 6-4 6-3 Albert Ramos (Spain) beat Robby Ginepri (U.S.) 6-7(3) 7-5 6-4 6-0 Nikolay Davydenko (Russia) beat Guido Pella (Argentina) 7-5 3-6 6-4 6-2 Tim Smyczek (U.S.) beat Bobby Reynolds (U.S.) 1-6 6-4 6-2 4-6 6-4 Ivan Dodig (Croatia) beat Hiroki Moriya (Japan) 6-0 6-1 6-2 24-Marcel Granollers (Spain) beat Denis Kudla (U.S.) 6-3 4-6 6-3 7-6(2) Jack Sock (U.S.) beat 22-Florian Mayer (Germany) 6-3 6-2 3-2 (Mayer retired) 3-Andy Murray (Britain) beat Alex Bogomolov Jr (Russia) 6-2 6-4 6-1 James Blake (U.S.) beat Lukas Lacko (Slovakia) 7-5 6-2 3-6 6-3 17-Kei Nishikori (Japan) beat Guido Andreozzi (Argentina) 6-1 6-2 6-4