Aug 24 List of seeded men's players for the U.S. Open, which will run from Aug. 29-Sept. 11 in New York. 1. Novak Djokovic (Serbia) 2. Rafa Nadal (Spain) 3. Roger Federer (Switzerland) 4. Andy Murray (Britain) 5. David Ferrer (Spain) 6. Robin Soderling (Sweden) 7. Gael Monfils (France) 8. Mardy Fish (U.S.) 9. Tomas Berdych (Czech Republic) 10. Nicolas Almagro (Spain) 11. Jo-Wilfried Tsonga (France) 12. Gilles Simon (France) 13. Richard Gasquet (France) 14. Stanislas Wawrinka (Switzerland) 15. Viktor Troicki (Serbia) 16. Mikhail Youzhny (Russia) 17. Jurgen Melzer (Austria) 18. Juan Martin Del Potro (Argentina) 19. Fernando Verdasco (Spain) 20. Janko Tipsarevic (Serbia) 21. Andy Roddick (U.S.) 22. Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 23. Radek Stepanek (Czech Republic) 24. Juan Ignacio Chela (Argentina) 25. Feliciano Lopez (Spain) 26. Florian Mayer (Germany) 27. Marin Cilic (Croatia) 28. John Isner (U.S.) 29. Michael Llodra (France) 30. Ivan Ljubicic (Croatia) 31. Marcel Granollers (Spain) 32. Ivan Dodig (Croatia)