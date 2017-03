Oct 27 (Infostrada Sports) - Results from the Paris Masters Men's Singles Round 1 matches on Monday Julien Benneteau (France) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-3 6-4 Richard Gasquet (France) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 6-7(4) 6-2 4-0 (Istomin retired) Jurgen Melzer (Austria) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-4 6-1 Jack Sock (U.S.) beat Pablo Andujar (Spain) 6-1 6-1 Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Edouard Roger-Vasselin (France) 6-3 6-1 Fernando Verdasco (Spain) beat Donald Young (U.S.) 4-6 6-1 6-3 Sam Querrey (U.S.) beat Jerzy Janowicz (Poland) 6-7(5) 6-2 6-4 Adrian Mannarino (France) beat Pierre-Hugues Herbert (France) 7-6(3) 6-3 Dominic Thiem (Austria) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-2 4-6 6-0 Santiago Giraldo (Colombia) beat Mikhail Youzhny (Russia) 6-2 6-4